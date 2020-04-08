***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri21.223,78 % 0,0045535Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.302,45 % 0,00156672Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri135.430,77 % 0,02905626Fon Yönetim Ücreti1.741.456,67 % 0,37362422Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.739,23 % 0,00037315Gecelik Ters Repo Komisyonu23.448,6 % 0,00503083Vadeli Ters Repo Komisyonu17.656,8 % 0,00378821Borsa Para Piyasası Komisyonu1.149,93 % 0,00024671Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00005752Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.505,24 % 0,00096659TOPLAM GİDERLER1.954.181,57 % 0,4192637DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ466.098.437,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836764BIST