***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.506,83 % 0,00361478Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti314,17 % 0,00032384Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.778,94 % 0,02244936Fon Yönetim Ücreti433.935,97 % 0,44729386Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.635,6 % 0,00271673Gecelik Ters Repo Komisyonu3.838,83 % 0,003957Vadeli Ters Repo Komisyonu3.481,8 % 0,00358898Borsa Para Piyasası Komisyonu535,17 % 0,00055164Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00027635Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.350,01 % 0,00345313TOPLAM GİDERLER473.645,42 % 0,48822569DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.013.620,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836772BIST