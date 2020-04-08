***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri60.261,6 % 0,00397143Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.579,22 % 0,00016998Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri213.230,95 % 0,01405258Fon Yönetim Ücreti4.917.271,59 % 0,32406353Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu181,03 % 0,00001193Gecelik Ters Repo Komisyonu354.484,2 % 0,02336161Vadeli Ters Repo Komisyonu286.692 % 0,0188939Borsa Para Piyasası Komisyonu2.699,43 % 0,0001779Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00001767Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.951,89 % 0,00026044TOPLAM GİDERLER5.841.620,01 % 0,38498097DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.517.378.910,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836773BIST