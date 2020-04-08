***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.913,87 % 0,0047418Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti250,64 % 0,00024186Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.242,02 % 0,04558778Fon Yönetim Ücreti193.211,54 % 0,18644598Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.922,4 % 0,00475004Vadeli Ters Repo Komisyonu3.397,8 % 0,00327882Borsa Para Piyasası Komisyonu949,94 % 0,00091668Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00025871Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler196.714,51 % 0,18982629TOPLAM GİDERLER451.870,82 % 0,43604797DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.628.694,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836774BIST