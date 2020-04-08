***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.854,43 % 0,00469881Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti784,98 % 0,00017687Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri154.290,78 % 0,03476395Fon Yönetim Ücreti2.224.302,6 % 0,50116767Hisse Senedi Komisyonu360.775,02 % 0,08128785Tahvil Bono Komisyonu1.922,67 % 0,00043321Gecelik Ters Repo Komisyonu82.908 % 0,01868038Vadeli Ters Repo Komisyonu64.155 % 0,01445505Borsa Para Piyasası Komisyonu1.580,68 % 0,00035615Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar389,05 % 0,00008766Türev Araçlar Komisyonu77.526,58 % 0,01746786Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler577.807,22 % 0,13018836TOPLAM GİDERLER3.567.297,01 % 0,80376381DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ443.824.040,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836776BIST