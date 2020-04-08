***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri834,13 % 0,00461535Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti552,69 % 0,00305811Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri3.918,52 % 0,02168168Fon Yönetim Ücreti32.915,84 % 0,18212763Hisse Senedi Komisyonu57,27 % 0,00031688Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35,93 % 0,00019881Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00148343Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler2.141,46 % 0,01184898TOPLAM GİDERLER40.723,94 % 0,22533087DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.072.952,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836778BIST