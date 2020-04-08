***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.970,35 % 0,00516488Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti381,81 % 0,0006639Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri11.841,77 % 0,02059062Fon Yönetim Ücreti52.392,85 % 0,09110133Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00046618Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler3.387,71 % 0,00589059TOPLAM GİDERLER71.242,59 % 0,12387749DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.510.519,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836779BIST