***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/01/2020Açıklama09/01/2020 tarihli yayınlanan bildirimde "Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri" değiştirilmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.084,97 % 0,02478147Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri163,72 % 0,00022434Bağımsız Denetim Ücreti6.645,41 % 0,00910607Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri105.064,06 % 0,14396718Fon Yönetim Ücreti688.973,63 % 0,94408675Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0014466Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler14.642,91 % 0,02006489TOPLAM GİDERLER834.630,4 % 1,14367731DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.977.788 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851074BIST