***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/01/2020Açıklama09/01/2020 tarihli yayınlanan bildirimde "Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri" değiştirilmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.562,78 % 0,00919602Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.379,22 % 0,00889257Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.635,76 % 0,04237933Fon Yönetim Ücreti134.043,49 % 0,22159177Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar314,9 % 0,00052057Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.812,31 % 0,01456792TOPLAM GİDERLER179.748,46 % 0,29714819DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.491.185 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851077BIST