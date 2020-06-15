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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

15.06.2020 17:38
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/01/2020
Açıklama

FON GİDER BİLGİSİ DÜZELTME
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.148,34 % 0,00993196
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.379,22 % 0,01696965
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.694,45 % 0,04635609
Fon Yönetim Ücreti
71.603,17 % 0,22588413
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
314,9 % 0,0009934
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.540,7 % 0,02063373
TOPLAM GİDERLER
101.680,78 % 0,32076897
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.699.070 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851259


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,10 27.912.337 % 10,00  
AYCES 41,18 2.538.222 % 9,99  
TSPOR 6,06 341.134.427 % 9,98  
TACTR 7,39 2.343.607 % 9,97  
KSTUR 46,32 125.990 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5753 8,6184 % 0,65  
Frank 7,1882 7,2315 % 0,87  
Riyal 1,8226 1,8317 % 0,68  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 -11,45  
Altın Gr. 380 380 0,35  
Cumhuriyet 2.471 2.486 0,10  
Tam 2.536 2.554 0,10  
Yarım 1.236 1.247 0,10  
Çeyrek 620 624 0,00  
Gümüş.Ons 17,20 17,24 -0,26  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 -0,03  
B. Petrol 38,98 38,98 0,25  
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