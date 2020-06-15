***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
15.06.2020 17:38
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/01/2020
Açıklama
FON GİDER BİLGİSİ DÜZELTME
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.148,34 % 0,00993196
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.379,22 % 0,01696965
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.694,45 % 0,04635609
Fon Yönetim Ücreti
71.603,17 % 0,22588413
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
314,9 % 0,0009934
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.540,7 % 0,02063373
TOPLAM GİDERLER
101.680,78 % 0,32076897
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.699.070 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851259
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0449
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8621
En Düşük
6,8141
18:057,7380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0644
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05379,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,19
|Açılış
|: 379,16
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.222
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.134.427
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.343.607
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.781.983
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|707.103
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|943.420.479
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|710.009.068
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.261.447
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.106.111
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.088.008
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.225.657
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|269.105.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5753
|8,6184
|% 0,65
|
|Frank
|7,1882
|7,2315
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-11,45
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.486
|0,10
|
|Tam
|2.536
|2.554
|0,10
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|0,10
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,98
|38,98
|0,25
|