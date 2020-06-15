***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/01/2020AçıklamaFON GİDER BİLGİSİ DÜZELTMEGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.148,34 % 0,00993196Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.379,22 % 0,01696965Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.694,45 % 0,04635609Fon Yönetim Ücreti71.603,17 % 0,22588413Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar314,9 % 0,0009934Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.540,7 % 0,02063373TOPLAM GİDERLER101.680,78 % 0,32076897DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.699.070 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851259BIST