***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.821,88 % 0,00868325Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti635,4 % 0,00080877Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.134,62 % 0,0447212Fon Yönetim Ücreti693.323,44 % 0,88249864Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.303,31 % 0,00420463Gecelik Ters Repo Komisyonu5.489,43 % 0,00698724Vadeli Ters Repo Komisyonu4.905,6 % 0,00624411Borsa Para Piyasası Komisyonu881,28 % 0,00112174Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00096329Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.756,66 % 0,00860023TOPLAM GİDERLER758.008,42 % 0,96483309DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.563.683,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855294BIST