***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri137.630,39 % 0,00986628Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.216,4 % 0,00037395Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri432.387,15 % 0,03099643Fon Yönetim Ücreti9.001.031,9 % 0,64525483Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.376,84 % 0,0000987Gecelik Ters Repo Komisyonu611.658,6 % 0,04384782Vadeli Ters Repo Komisyonu549.763,2 % 0,03941074Borsa Para Piyasası Komisyonu44.208,51 % 0,00316916Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00005425Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.997,32 % 0,0005733TOPLAM GİDERLER10.792.027,11 % 0,77364548DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.394.957.692,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855295BIST