***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 21:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklama
2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
137.630,39 % 0,00986628
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.216,4 % 0,00037395
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
432.387,15 % 0,03099643
Fon Yönetim Ücreti
9.001.031,9 % 0,64525483
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.376,84 % 0,0000987
Gecelik Ters Repo Komisyonu
611.658,6 % 0,04384782
Vadeli Ters Repo Komisyonu
549.763,2 % 0,03941074
Borsa Para Piyasası Komisyonu
44.208,51 % 0,00316916
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00005425
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.997,32 % 0,0005733
TOPLAM GİDERLER
10.792.027,11 % 0,77364548
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.394.957.692,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855295
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:05394,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,97
|Açılış
|: 394,17
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5486
|8,5915
|% 0,13
|
|Frank
|7,2554
|7,2991
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8239
|1,8331
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,99
|
|Altın Gr.
|394
|394
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.615
|2.655
|11,00
|
|Tam
|2.628
|2.641
|20,30
|
|Yarım
|1.277
|1.292
|9,90
|
|Çeyrek
|638
|647
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,30
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,06
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,25
|