***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.046,44 % 0,01119682Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0,01 % 0,00000002Bağımsız Denetim Ücreti568,8 % 0,00126203Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.743,65 % 0,0659939Fon Yönetim Ücreti617.310,69 % 1,36966166Hisse Senedi Komisyonu79.598,68 % 0,17661003Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.772 % 0,00615039Vadeli Ters Repo Komisyonu1.873,2 % 0,00415617Borsa Para Piyasası Komisyonu724,19 % 0,0016068Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00167915Türev Araçlar Komisyonu19.908,91 % 0,04417301Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.761,48 % 0,01722083TOPLAM GİDERLER766.064,85 % 1,69971081DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.070.305,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855296BIST