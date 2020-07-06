***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri51.966,97 % 0,01044519Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.769 % 0,00296852Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri297.332,1 % 0,05976279Fon Yönetim Ücreti3.731.843,08 % 0,75008838Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.668,87 % 0,00053643Gecelik Ters Repo Komisyonu49.303,8 % 0,0099099Vadeli Ters Repo Komisyonu43.575 % 0,00875843Borsa Para Piyasası Komisyonu10.284,26 % 0,0020671Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00015211Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.717,37 % 0,00175216TOPLAM GİDERLER4.211.217,25 % 0,84644104DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ497.520.446,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855297BIST