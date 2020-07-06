***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri65.270,14 % 0,00944834Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.079,8 % 0,00044582Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri345.480,38 % 0,05001087Fon Yönetim Ücreti7.942.371,17 % 1,14971757Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu20.483,53 % 0,00296514Gecelik Ters Repo Komisyonu49.981,13 % 0,00723514Vadeli Ters Repo Komisyonu39.652,2 % 0,00573995Borsa Para Piyasası Komisyonu5.975,93 % 0,00086506Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00010955Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.685,09 % 0,00125723TOPLAM GİDERLER8.481.736,17 % 1,22779469DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ690.810.627,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855298BIST