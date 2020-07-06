***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.866,71 % 0,01121816Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti324,35 % 0,00028279Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.556,01 % 0,08069724Fon Yönetim Ücreti429.017,17 % 0,3740492Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.042,6 % 0,00788401Vadeli Ters Repo Komisyonu7.039,2 % 0,0061373Borsa Para Piyasası Komisyonu1.284,75 % 0,00112014Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00065983Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler336.713,31 % 0,29357181TOPLAM GİDERLER889.600,9 % 0,77562049DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ114.695.383,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855299BIST