***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 21:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
51.453,69 % 0,01076026
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.587,6 % 0,00033201
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
389.006,78 % 0,08135113
Fon Yönetim Ücreti
4.804.748,11 % 1,00479404
Hisse Senedi Komisyonu
455.801,5 % 0,09531959
Tahvil Bono Komisyonu
2.381,07 % 0,00049794
Gecelik Ters Repo Komisyonu
123.425,4 % 0,02581136
Vadeli Ters Repo Komisyonu
110.279,4 % 0,0230622
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.862,29 % 0,00059858
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
877,75 % 0,00018356
Türev Araçlar Komisyonu
102.490,44 % 0,02143334
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
693.915,27 % 0,14511519
TOPLAM GİDERLER
6.738.829,3 % 1,40925921
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
478.182.384,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855300
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:05394,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,04
|Açılış
|: 394,17
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5459
|8,5887
|% 0,10
|
|Frank
|7,2549
|7,2986
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8237
|1,8329
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,93
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,89
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.574
|19,90
|
|Tam
|2.629
|2.641
|20,40
|
|Yarım
|1.277
|1.292
|10,00
|
|Çeyrek
|638
|647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,07
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,25
|