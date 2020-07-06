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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2020 21:13
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
51.453,69 % 0,01076026
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.587,6 % 0,00033201
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
389.006,78 % 0,08135113
Fon Yönetim Ücreti
4.804.748,11 % 1,00479404
Hisse Senedi Komisyonu
455.801,5 % 0,09531959
Tahvil Bono Komisyonu
2.381,07 % 0,00049794
Gecelik Ters Repo Komisyonu
123.425,4 % 0,02581136
Vadeli Ters Repo Komisyonu
110.279,4 % 0,0230622
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.862,29 % 0,00059858
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
877,75 % 0,00018356
Türev Araçlar Komisyonu
102.490,44 % 0,02143334
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
693.915,27 % 0,14511519
TOPLAM GİDERLER
6.738.829,3 % 1,40925921
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
478.182.384,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855300


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 189,20 2.932.672 % 10,00  
SKTAS 3,41 26.438.523 % 10,00  
ORMA 6,49 735.278 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.248.872 % 10,00  
OYAKC 9,25 278.367.147 % 9,99  
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Sterlin 8,5459 8,5887 % 0,10  
Frank 7,2549 7,2986 % 0,43  
Riyal 1,8237 1,8329 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 10,93  
Altın Gr. 394 394 1,89  
Cumhuriyet 2.554 2.574 19,90  
Tam 2.629 2.641 20,40  
Yarım 1.277 1.292 10,00  
Çeyrek 638 647 5,00  
Gümüş.Ons 18,28 18,32 0,29  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,07  
B. Petrol 43,05 43,05 0,25  
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