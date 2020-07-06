***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri51.453,69 % 0,01076026Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.587,6 % 0,00033201Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri389.006,78 % 0,08135113Fon Yönetim Ücreti4.804.748,11 % 1,00479404Hisse Senedi Komisyonu455.801,5 % 0,09531959Tahvil Bono Komisyonu2.381,07 % 0,00049794Gecelik Ters Repo Komisyonu123.425,4 % 0,02581136Vadeli Ters Repo Komisyonu110.279,4 % 0,0230622Borsa Para Piyasası Komisyonu2.862,29 % 0,00059858Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar877,75 % 0,00018356Türev Araçlar Komisyonu102.490,44 % 0,02143334Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler693.915,27 % 0,14511519TOPLAM GİDERLER6.738.829,3 % 1,40925921DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ478.182.384,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855300BIST