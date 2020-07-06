***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 21:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
143,56 % 0,00150219
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
670,28 % 0,0070137
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
534,14 % 0,00558915
Fon Yönetim Ücreti
8.814,01 % 0,09222837
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5,96 % 0,00006236
Gecelik Ters Repo Komisyonu
848,4 % 0,00887752
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
194,96 % 0,00204003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58,8 % 0,00061527
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.007,76 % 0,01054504
TOPLAM GİDERLER
12.277,87 % 0,12847364
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.556.723,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855301
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:05394,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,04
|Açılış
|: 394,17
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5499
|8,5928
|% 0,14
|
|Frank
|7,2572
|7,3009
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,97
|
|Altın Gr.
|394
|394
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.615
|2.655
|11,00
|
|Tam
|2.628
|2.641
|20,20
|
|Yarım
|1.277
|1.292
|9,90
|
|Çeyrek
|638
|647
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,30
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,07
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,22
|