***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri143,56 % 0,00150219Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti670,28 % 0,0070137Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri534,14 % 0,00558915Fon Yönetim Ücreti8.814,01 % 0,09222837Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5,96 % 0,00006236Gecelik Ters Repo Komisyonu848,4 % 0,00887752Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu194,96 % 0,00204003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar58,8 % 0,00061527Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.007,76 % 0,01054504TOPLAM GİDERLER12.277,87 % 0,12847364DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.556.723,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855301BIST