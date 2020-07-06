***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.568,03 % 0,01008909Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.322,33 % 0,01396368Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.490,26 % 0,0607158Fon Yönetim Ücreti112.385,8 % 0,24821858Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar106.713,95 % 0,23569157Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.285,18 % 0,01609026TOPLAM GİDERLER264.765,55 % 0,58476897DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.276.948,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855313BIST