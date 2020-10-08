***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,0002396Bağımsız Denetim Ücreti9.535,89 % 0,02005446Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.891,82 % 0,10282195Fon Yönetim Ücreti177.771,6 % 0,37386261Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.049.328,67 % 2,20679093Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları6.680,31 % 0,01404903Diğer Giderler7.823,42 % 0,01645305TOPLAM GİDERLER1.300.145,64 % 2,73427162DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.549.981,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880300BIST