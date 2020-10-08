***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00071839Bağımsız Denetim Ücreti8.977,01 % 0,05660481Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.670,99 % 0,17448028Fon Yönetim Ücreti59.924,58 % 0,37785629Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar217.705,27 % 1,37274731Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları6.264,32 % 0,03949986Diğer Giderler151.370,95 % 0,9544742TOPLAM GİDERLER472.027,05 % 2,97638116DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.859.092,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880302BIST