***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.042,04 % 0,00181387Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.387,04 % 0,0246778Fon Yönetim Ücreti672.878,96 % 0,40121665Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu236,16 % 0,00014081Gecelik Ters Repo Komisyonu28.900,2 % 0,01723228Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.797,33 % 0,00226423Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.412,65 % 0,00263112Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.200,7 % 0,00131221Diğer Giderler23.884,82 % 0,01424177TOPLAM GİDERLER780.739,9 % 0,46553075DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ167.709.630,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880303BIST