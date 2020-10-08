***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri680,94 % 0,00307044Bağımsız Denetim Ücreti5.607,95 % 0,0252869Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.106,59 % 0,14026323Fon Yönetim Ücreti76.309,02 % 0,34408625Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar479.421,57 % 2,16176762Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.840,9 % 0,01731906Diğer Giderler3.556,23 % 0,01603545TOPLAM GİDERLER600.523,2 % 2,70782896DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.177.294,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880305BIST