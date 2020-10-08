***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.327,39 % 0,0158183Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,94 % 0,00024597Bağımsız Denetim Ücreti859,52 % 0,00185552Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.743,25 % 0,10738526Fon Yönetim Ücreti955.489,65 % 2,06270211Hisse Senedi Komisyonu105.225,01 % 0,22715877Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.868,2 % 0,00835063Vadeli Ters Repo Komisyonu2.755,2 % 0,0059479Borsa Para Piyasası Komisyonu1.064,24 % 0,00229747Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00221254Türev Araçlar Komisyonu22.355,06 % 0,04825989Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.051,4 % 0,02601645TOPLAM GİDERLER1.161.877,76 % 2,50825083DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.322.231,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880309BIST