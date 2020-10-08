***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri63.776,32 % 0,01332226Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,0000238Bağımsız Denetim Ücreti22.317,6 % 0,00466193Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri441.704,13 % 0,09226775Fon Yönetim Ücreti5.430.433,34 % 1,13436537Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.132,35 % 0,00148988Gecelik Ters Repo Komisyonu64.617,03 % 0,01349788Vadeli Ters Repo Komisyonu61.362 % 0,01281793Borsa Para Piyasası Komisyonu12.429,66 % 0,00259644Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00021409Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.538,21 % 0,002828TOPLAM GİDERLER6.118.449,47 % 1,27808533DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ478.719.950,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880310BIST