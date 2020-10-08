***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri83.885,15 % 0,01306883Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00001775Bağımsız Denetim Ücreti4.653,92 % 0,00072505Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri504.643,13 % 0,07862056Fon Yönetim Ücreti11.134.752,72 % 1,7347318Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu24.772,98 % 0,00385949Gecelik Ters Repo Komisyonu62.891,93 % 0,00979821Vadeli Ters Repo Komisyonu50.719,2 % 0,00790177Borsa Para Piyasası Komisyonu6.325,37 % 0,00098546Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00015967Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.777,28 % 0,00214642TOPLAM GİDERLER11.887.560,51 % 1,85201502DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ641.871.712,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880311BIST