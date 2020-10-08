***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.707,96 % 0,01240609Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00016231Bağımsız Denetim Ücreti960,16 % 0,00136792Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.900,26 % 0,06824274Fon Yönetim Ücreti937.896,51 % 1,3362063Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.826,53 % 0,0054516Gecelik Ters Repo Komisyonu6.711,63 % 0,00956195Vadeli Ters Repo Komisyonu6.283,2 % 0,00895158Borsa Para Piyasası Komisyonu1.213,63 % 0,00172904Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00146016Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.844,28 % 0,01544967TOPLAM GİDERLER1.025.482,99 % 1,46098937DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.190.996,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880312BIST