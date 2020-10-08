***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri174.952,54 % 0,01325937Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00000863Bağımsız Denetim Ücreti7.882,56 % 0,00059741Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri638.127,58 % 0,04836267Fon Yönetim Ücreti12.887.798,81 % 0,97674559Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.723,85 % 0,00028222Gecelik Ters Repo Komisyonu790.717,2 % 0,05992719Vadeli Ters Repo Komisyonu740.674,4 % 0,05613452Borsa Para Piyasası Komisyonu61.872,81 % 0,00468924Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00007768Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.740,95 % 0,00096562TOPLAM GİDERLER15.319.629,53 % 1,16105013DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.319.463.225,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880313BIST