***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri21.082,02 % 0,01495789Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00008083Bağımsız Denetim Ücreti398,87 % 0,000283Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri158.925,04 % 0,1127588Fon Yönetim Ücreti795.680,34 % 0,56454264Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu15.535,8 % 0,0110228Vadeli Ters Repo Komisyonu13.582,8 % 0,00963712Borsa Para Piyasası Komisyonu1.951,22 % 0,00138441Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00072718Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.014.370,16 % 0,71970512TOPLAM GİDERLER2.022.665,08 % 1,4350998DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ140.942.468,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880314BIST