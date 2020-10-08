***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri110.481,56 % 0,01787358Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.399,04 % 0,00038811Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri718.766,25 % 0,11628121Fon Yönetim Ücreti9.295.935,21 % 1,50388607Hisse Senedi Komisyonu871.025,18 % 0,14091349Tahvil Bono Komisyonu4.276,21 % 0,0006918Gecelik Ters Repo Komisyonu203.521,5 % 0,03292548Vadeli Ters Repo Komisyonu190.031,1 % 0,03074302Borsa Para Piyasası Komisyonu3.462,02 % 0,00056008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.145,85 % 0,00018537Türev Araçlar Komisyonu127.919,83 % 0,02069473Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.475.688,69 % 0,56229305TOPLAM GİDERLER15.004.652,44 % 2,427436DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ618.127.622,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880315BIST