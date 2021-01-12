***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.284,19 % 0,01712283Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00018969Bağımsız Denetim Ücreti4.365,68 % 0,00726871Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.992,73 % 0,09156105Fon Yönetim Ücreti1.076.915,71 % 1,7930286Hisse Senedi Komisyonu881,43 % 0,00146755Tahvil Bono Komisyonu4.232,85 % 0,00704755Gecelik Ters Repo Komisyonu6.930,03 % 0,01153827Vadeli Ters Repo Komisyonu6.430,2 % 0,01070607Borsa Para Piyasası Komisyonu1.620,25 % 0,00269766Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0021528Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.729,69 % 0,02452444TOPLAM GİDERLER1.182.789,69 % 1,96930523DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.061.267,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901408BIST