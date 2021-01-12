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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:13



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
10.284,19 % 0,01712283
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00018969
Bağımsız Denetim Ücreti
4.365,68 % 0,00726871
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.992,73 % 0,09156105
Fon Yönetim Ücreti
1.076.915,71 % 1,7930286
Hisse Senedi Komisyonu
881,43 % 0,00146755
Tahvil Bono Komisyonu
4.232,85 % 0,00704755
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.930,03 % 0,01153827
Vadeli Ters Repo Komisyonu
6.430,2 % 0,01070607
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.620,25 % 0,00269766
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,0021528
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.729,69 % 0,02452444
TOPLAM GİDERLER
1.182.789,69 % 1,96930523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.061.267,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901408


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TURGG 146,30 107.659.347 % 10,00  
YBTAS 16.841,10 648.721 % 10,00  
TKURU 247,50 1.006.068 % 10,00  
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Tam 2.930 3.004 -19,35  
Yarım 1.416 1.453 -9,36  
Çeyrek 710 727 -4,68  
Gümüş.Ons 25,05 25,09 0,12  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,03  
B. Petrol 55,62 55,62 0,00  
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