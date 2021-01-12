***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri211.460,39 % 0,01830295Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00000986Bağımsız Denetim Ücreti15.347,28 % 0,00132838Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri783.675,44 % 0,06783101Fon Yönetim Ücreti15.119.318,02 % 1,30865229Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.961,14 % 0,00042941Gecelik Ters Repo Komisyonu946.617 % 0,08193442Vadeli Ters Repo Komisyonu879.652,4 % 0,0761383Borsa Para Piyasası Komisyonu70.812,34 % 0,00612916Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00011192Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.385,41 % 0,00150479TOPLAM GİDERLER18.050.636,35 % 1,56237249DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.155.335.007,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901409BIST