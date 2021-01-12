***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.205,02 % 0,02154835Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00058383Bağımsız Denetim Ücreti3.905,93 % 0,02001568Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.122,24 % 0,0877418Fon Yönetim Ücreti142.570,13 % 0,73059133Hisse Senedi Komisyonu1.739,71 % 0,00891503Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu364,83 % 0,00186955Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00662589Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.395,88 % 0,04302414TOPLAM GİDERLER179.710,67 % 0,9209156DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.514.347,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901414BIST