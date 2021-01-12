***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.491,14 % 0,00254345Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.600,69 % 0,0470605Fon Yönetim Ücreti1.602.391,06 % 0,74221274Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.313,96 % 0,00060861Gecelik Ters Repo Komisyonu63.697,2 % 0,02950395Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu23.343,93 % 0,01081269Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.259 % 0,00289911Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.972,45 % 0,00184Diğer Giderler39.989,7 % 0,01852286TOPLAM GİDERLER1.848.059,13 % 0,85600392DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ215.893.770,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901419BIST