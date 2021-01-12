***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
12.01.2021 02:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
800 % 0,00438926
Bağımsız Denetim Ücreti
5.000 % 0,0274329
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.664,77 % 0,26151653
Fon Yönetim Ücreti
61.287,6 % 0,33625927
Hisse Senedi Komisyonu
636,17 % 0,0034904
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
404.217,69 % 2,21777234
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
7.840,9 % 0,04301972
Diğer Giderler
11.116,03 % 0,06098898
TOPLAM GİDERLER
538.563,16 % 2,9548694
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.226.293,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901422
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4663
18:059,0952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0783
18:05444,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,26
|Açılış
|: 444,22
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4741
|7,4821
|% -0,03
|
|Euro
|9,0857
|9,0952
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,0908
|10,1414
|% 1,20
|
|Frank
|8,3775
|8,4280
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9890
|1,9990
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|0,27
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,10
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|0,00
|