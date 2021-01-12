***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri800 % 0,00438926Bağımsız Denetim Ücreti5.000 % 0,0274329Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.664,77 % 0,26151653Fon Yönetim Ücreti61.287,6 % 0,33625927Hisse Senedi Komisyonu636,17 % 0,0034904Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar404.217,69 % 2,21777234Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları7.840,9 % 0,04301972Diğer Giderler11.116,03 % 0,06098898TOPLAM GİDERLER538.563,16 % 2,9548694DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.226.293,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901422BIST