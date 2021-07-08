***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri38.348,77 % 0,01146914Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00003606Bağımsız Denetim Ücreti10.009,3 % 0,00299353Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri113.177,65 % 0,03384855Fon Yönetim Ücreti3.812.764,78 % 1,14030079Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.319,5 % 0,00189Gecelik Ters Repo Komisyonu43.881,6 % 0,01312387Vadeli Ters Repo Komisyonu36.069,6 % 0,0107875Borsa Para Piyasası Komisyonu2.577,41 % 0,00077084Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00024671Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.887,75 % 0,00295717TOPLAM GİDERLER4.073.981,83 % 1,21842416DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ334.364.827,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949463BIST