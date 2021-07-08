***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiDönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.031,02 % 0,00888664Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0003535Bağımsız Denetim Ücreti4.827,27 % 0,01415307Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.882,53 % 0,04656597Fon Yönetim Ücreti303.425,5 % 0,88961283Hisse Senedi Komisyonu315,4 % 0,00092472Tahvil Bono Komisyonu758,26 % 0,00222314Gecelik Ters Repo Komisyonu2.847,6 % 0,00834887Vadeli Ters Repo Komisyonu2.486,4 % 0,00728987Borsa Para Piyasası Komisyonu1.513,54 % 0,00443755Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00241852Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.960,22 % 0,02333856TOPLAM GİDERLER343.993,21 % 1,00855325DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.107.590,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949464BIST