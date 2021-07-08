***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 21:32
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.031,02 % 0,00888664
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0003535
Bağımsız Denetim Ücreti
4.827,27 % 0,01415307
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.882,53 % 0,04656597
Fon Yönetim Ücreti
303.425,5 % 0,88961283
Hisse Senedi Komisyonu
315,4 % 0,00092472
Tahvil Bono Komisyonu
758,26 % 0,00222314
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.847,6 % 0,00834887
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.486,4 % 0,00728987
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.513,54 % 0,00443755
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00241852
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.960,22 % 0,02333856
TOPLAM GİDERLER
343.993,21 % 1,00855325
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.107.590,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949464
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0258
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6442
18:0510,3051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0111
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05503,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,83
|Açılış
|: 503,22
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6498
|8,6677
|% -0,29
|
|Euro
|10,2807
|10,3048
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9989
|12,0591
|% 0,35
|
|Frank
|9,4377
|9,4945
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3014
|2,3130
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|5,54
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,60
|75,60
|1,48
|