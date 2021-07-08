***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri251.786,88 % 0,01367251Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000655Bağımsız Denetim Ücreti16.380,5 % 0,00088949Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri559.731,64 % 0,03039451Fon Yönetim Ücreti11.909.614,55 % 0,64671501Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.549,98 % 0,00008417Gecelik Ters Repo Komisyonu824.056,8 % 0,04474787Vadeli Ters Repo Komisyonu706.599,6 % 0,03836972Borsa Para Piyasası Komisyonu97.385,77 % 0,00528823Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00004479Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.767,88 % 0,00069332TOPLAM GİDERLER14.380.819,07 % 0,78090617DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.841.555.308,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949465BIST