***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.587,3 % 0,00849634Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00009676Bağımsız Denetim Ücreti5.078,86 % 0,0040758Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.015,76 % 0,06822542Fon Yönetim Ücreti462.198,79 % 0,37091601Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu46,49 % 0,00003731Gecelik Ters Repo Komisyonu3.326,4 % 0,00266945Vadeli Ters Repo Komisyonu3.057,6 % 0,00245373Borsa Para Piyasası Komisyonu1.326,28 % 0,00106434Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00066198Türev Araçlar Komisyonu772,69 % 0,00062009Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler65.850,66 % 0,05284537TOPLAM GİDERLER638.206,3 % 0,5121626DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ124.610.095,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949466BIST