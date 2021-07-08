***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri89.991,17 % 0,00881147Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.192,06 % 0,00080212Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri542.382,39 % 0,05310727Fon Yönetim Ücreti10.158.090 % 0,99462746Hisse Senedi Komisyonu994.518,91 % 0,09737813Tahvil Bono Komisyonu1.862,35 % 0,00018235Gecelik Ters Repo Komisyonu347.415,6 % 0,03401713Vadeli Ters Repo Komisyonu289.699,2 % 0,02836584Borsa Para Piyasası Komisyonu7.649,08 % 0,00074896Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.352,55 % 0,00023035Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00008077Türev Araçlar Komisyonu98.121,97 % 0,00960759Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler361.747,89 % 0,03542048TOPLAM GİDERLER12.902.848,07 % 1,26337993DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.021.295.950,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949467BIST