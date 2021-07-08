***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.425,02 % 0,01021516Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00050789Bağımsız Denetim Ücreti4.267,98 % 0,01797844Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.475,81 % 0,04412832Fon Yönetim Ücreti85.487,9 % 0,36010934Hisse Senedi Komisyonu1.610,68 % 0,00678483Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu447,23 % 0,00188391Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00347481Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.592,2 % 0,01934419TOPLAM GİDERLER110.252,29 % 0,46442689DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.739.428,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949470BIST