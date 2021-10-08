***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri140,09 % 0,00011875Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti696 % 0,00058998Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.028,69 % 0,00171968Fon Yönetim Ücreti12.948,22 % 0,01097592Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler343,55 % 0,00029122TOPLAM GİDERLER16.156,55 % 0,01369555DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ117.969.341,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969148BIST