***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.332,59 % 0,01188343Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.210,18 % 0,04353937Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.387,32 % 0,14044829Fon Yönetim Ücreti367.780,04 % 1,31143929Hisse Senedi Komisyonu12.083,12 % 0,04308629Tahvil Bono Komisyonu821,24 % 0,0029284Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12.136,93 % 0,04327817Vergiler ve Diğer Harcamalar30.664,51 % 0,10934428Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.578,99 % 0,03059118TOPLAM GİDERLER486.994,92 % 1,73653869DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.044.000,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969167BIST