***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.339,43 % 0,0013477Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.210,18 % 0,00492767Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri148.779,68 % 0,06004312Fon Yönetim Ücreti1.654.899 % 0,6678687Hisse Senedi Komisyonu254.776,66 % 0,10282039Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14.767,2 % 0,00595961Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.542,6 % 0,00062255Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.023,5 % 0,00081663Türev Araçlar Komisyonu19.667,37 % 0,00793717Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.157,62 % 0,01822429TOPLAM GİDERLER2.157.163,24 % 0,87056782DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ247.788.075,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969169BIST