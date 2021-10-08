***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.863,09 % 0,01403695Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00034802Bağımsız Denetim Ücreti8.273,88 % 0,02388194Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.218,9 % 0,06990605Fon Yönetim Ücreti463.973,63 % 1,33922536Hisse Senedi Komisyonu855,15 % 0,00246833Tahvil Bono Komisyonu829,44 % 0,00239412Gecelik Ters Repo Komisyonu4.410 % 0,01272914Vadeli Ters Repo Komisyonu4.040,4 % 0,01166231Borsa Para Piyasası Komisyonu2.190,82 % 0,00632364Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00322443Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.210,33 % 0,03524421TOPLAM GİDERLER527.103,31 % 1,52144448DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.644.925,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969170BIST