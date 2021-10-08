***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri401.515,66 % 0,01773992Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000533Bağımsız Denetim Ücreti19.367 % 0,00085568Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.068.575,92 % 0,04721223Fon Yönetim Ücreti22.142.960,72 % 0,97832883Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.634,16 % 0,0000722Gecelik Ters Repo Komisyonu1.400.288,4 % 0,06186808Vadeli Ters Repo Komisyonu1.290.466,8 % 0,0570159Borsa Para Piyasası Komisyonu173.945,97 % 0,00768535Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00004936Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.499,48 % 0,00086153TOPLAM GİDERLER26.519.491,78 % 1,17169441DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.263.345.419,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969171BIST