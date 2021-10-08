***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri133.160,48 % 0,01349014Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.862,64 % 0,00099916Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri790.918,32 % 0,08012585Fon Yönetim Ücreti14.829.493,16 % 1,50233693Hisse Senedi Komisyonu1.430.374,83 % 0,14490751Tahvil Bono Komisyonu4.143,94 % 0,00041981Gecelik Ters Repo Komisyonu485.679,6 % 0,04920292Vadeli Ters Repo Komisyonu429.483,6 % 0,04350985Borsa Para Piyasası Komisyonu8.349,39 % 0,00084585Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.218,35 % 0,00062996Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00011317Türev Araçlar Komisyonu208.265,73 % 0,02109885Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler536.137,92 % 0,05431472TOPLAM GİDERLER18.873.205,06 % 1,91199475DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ987.095.027,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969194BIST