***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.626,23 % 0,00296237Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.039,13 % 0,00627644Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri135.389,28 % 0,06052813Fon Yönetim Ücreti1.004.502,27 % 0,44908019Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu369,03 % 0,00016498Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler769.166,09 % 0,34386906TOPLAM GİDERLER1.930.092,03 % 0,86288117DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ223.679.934,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969195BIST