***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.735,91 % 0,01570124Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.773,7 % 0,02186691Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.064,55 % 0,01839792Fon Yönetim Ücreti126.025,55 % 0,25578861Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu21,1 % 0,00004283Gecelik Ters Repo Komisyonu13.045,2 % 0,02647728Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.053,03 % 0,00213729Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar456,2 % 0,00092593Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler343.301,36 % 0,69678392TOPLAM GİDERLER511.476,6 % 1,03812193DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.269.414,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969196BIST