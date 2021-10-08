***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16.894,33 % 0,01390769Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00009926Bağımsız Denetim Ücreti8.571,34 % 0,00705607Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri133.233,53 % 0,10968003Fon Yönetim Ücreti681.140,48 % 0,56072601Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu46,49 % 0,00003827Gecelik Ters Repo Komisyonu6.358,8 % 0,00523467Vadeli Ters Repo Komisyonu5.224,8 % 0,00430114Borsa Para Piyasası Komisyonu2.045,28 % 0,00168371Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00091962Türev Araçlar Komisyonu772,69 % 0,00063609Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler89.574,55 % 0,07373924TOPLAM GİDERLER945.099,96 % 0,77802178DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ121.474.743,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969197BIST